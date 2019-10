Vater von Boris Johnson hält seinen Sohn für ein „Wunderkind“

Berlin Der Vater des britischen Premierministers Boris Johnson hält seinen Sohn für ein Ausnahmetalent. "Boris hat als Premierminister schon jetzt Wunder bewirkt, er ist ein Wunderkind".

sagte Stanley Johnson der "Bild am Sonntag". So sei es seinem Sohn gelungen, die EU beim Brexit zu Nachverhandlungen zu bewegen. Auch habe er das britische Parlament - anders als seine Vorgängerin Theresa May - dazu gebracht, für das Gesetz zum Brexit-Deal zu stimmen, wenngleich es seinen Zeitplan abgelehnt habe.