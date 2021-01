Virtueller Klimagipfel : USA zurück beim Klimaschutz

Amsterdam Dürren, Fluten, Stürme - die Folgen des Klimawandels sind weltweit zu spüren. Staaten müssen sich anpassen, mahnt die UNO und fordert: Die Zukunft nach Corona muss klimafreundlich sein.

Mit einem kräftigen Bekenntnis zum Klimaschutz sind die USA nach vier Jahren zu den internationalen Verhandlungen zurückgekehrt. Der US-Klimabeauftragte John Kerry bekräftigte am Montag beim Klimagipfel in den Niederlanden die Verpflichtung seiner Regierung für die Umsetzung des Pariser Klima-Abkommens und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. „Wir sind stolz, dass wir wieder da sind.“

Kerry bedauerte es sehr, dass die USA vier Jahre lang nicht am internationalen Klimaschutz teilgenommen hätten. „Wir kommen zurück - in Demut für die vergangenen vier Jahre“, sagte Kerry, „und wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um das wieder gut zu machen.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel sicherte armen Ländern Unterstützung zu. „Für Deutschland kann ich sagen: Wir packen mit an“, sagte Merkel in einer Videobotschaft. Anlässlich des Gipfels sagte die Bundesregierung zusätzliche 220 Millionen Euro für die Anpassung an den Klimawandel in Entwicklungsländern zu. Entwicklungsminister Gerd Müller bezeichnete dies als ein wichtiges Signal. „Wir kommen beim Klimaschutz weltweit zu langsam voran. Wir müssen neben der CO2-Reduzierung auch in Klimaanpassungsmaßnahmen in den am härtesten getroffen Ländern investieren“, sagte der CSU-Politiker.