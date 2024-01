US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach Krebserkrankung wieder im Pentagon

Zuvor war Austin das letzte Mal am 21. Dezember im US-Verteidigungsministerium gewesen. Bei ihm war in dem Monat Prostatakrebs diagnostiziert worden. Nach einem chirurgischen Eingriff im Krankenhaus am 22. Dezember arbeitete er in der darauffolgenden Woche von zu Hause aus. Wegen starker Schmerzen kam er am 1. Januar wieder ins Krankenhaus. Er wurde dann auf der Intensivstation behandelt. Erst nach mehr als einwöchigem Krankenhausaufenthalt informierte er US-Präsident Joe Biden über die Krebsdiagnose.