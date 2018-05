USA verhängen Strafzölle gegen EU auf Stahl und Aluminium

Washington Unternehmen aus der EU müssen künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen. Das gab US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross am Donnerstag bekannt. Und die EU reagiert prompt mit der Ankündigung von Vergeltungszöllen.

Bis zuletzt war um einen Kompromiss gerungen worden. Doch auch ein Krisengespräch zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und Ross am Rande einer Konferenz der Industrieländerorganisation OECD in Paris brachte am Mittwoch keinen Durchbruch.

Die Reaktion der EU auf die Strafzölle kam prompt: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigte am Donnerstagnachmittag in Brüssel Vergeltungszölle an. „Das ist ein schlechter Tag für den Welthandel". Malmström erklärte, die EU-Antwort werde verhältnismäßig und in Übereinstimmung mit WTO-Regeln sein. Die EU werde nun bei der WTO den entsprechenden Mechanismus zur Konfliktlösung aktivieren.