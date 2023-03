Nordkorea testet Waffen USA und Südkorea beginnen gemeinsame Militärübungen

Die KCNA berichtete, die Marschflugkörper seien mehr als zwei Stunden lang in der Luft gewesen und von dem Schiff „8.24 Yongung“ abgefeuert worden. Der Waffentest veranschauliche, dass Japan und damit US-Militärstützpunkte in Okinawa in Reichweite der getesteten Geschosse lägen, sagte Kim Dong Yub, ein Professor an der Universität für Nordkorea-Studien in Seoul.