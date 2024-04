Strengere Strafverfolgung USA und Mexiko vereinbaren härteres Vorgehen gegen illegale Migration

Die USA und Mexiko haben sich auf neue Maßnahmen gegen illegale Grenzübertritte verständigt. Dazu soll eine härtere Strafverfolgung im Bahnverkehr, in Bussen und auf Flughäfen sowie eine Erhöhung der Abschiebungsflüge mit Migranten sowohl aus Mexiko als auch aus den Vereinigten Staaten gehören, wie aus einer Erklärung von US-Präsident Joe Biden und seinem mexikanischen Amtskollegen Andrés Manuel López Obrador hervorgeht. Die Stellungnahme folgte auf ihr Telefongespräch am vergangenen Sonntag, in dem es um gemeinsame Anstrengungen für eine „effektive Handhabung“ der Migration und die Lage an der amerikanisch-mexikanischen Grenze ging.