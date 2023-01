Auch für Bedrohungen aus dem Weltall USA und Japan weiten Verteidigungsabkommen aus

In ihrer gemeinsamen Erklärung prangerten die USA und Japan „gefährliche und provokative“ militärische Aktivitäten Chinas an und riefen zu „Frieden und Stabilität“ in der Taiwanstraße – der Meeresenge zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland – auf. Ende Dezember hatte China bei einer großangelegten Militärübung in der Nähe von Taiwan laut taiwanischen Angaben mehr als 70 Kampfflugzeuge eingesetzt. 47 der Flugzeuge drangen demnach in die Luftraumüberwachungszone (ADIZ) der Insel ein.