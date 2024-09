Bis 2025 USA und Irak vereinbaren Ende von Militäreinsatz gegen den IS

In der zweiten Phase sollen die USA bis 2026 vom Irak aus operieren, um Anti-IS-Operationen in Syrien zu unterstützen, sagten zwei US-Regierungsvertreter. Letztendlich werde die US-Militärmission in eine bilaterale Sicherheitsbeziehung übergehen. Was das für die Anzahl der amerikanischen Truppen bedeuten könnte, die in Zukunft im Irak bleiben, sagten die Quellen nicht. Die Vizesprecherin des Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh, sagte dazu lediglich: „Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich unsere Präsenz im Land verändern wird.“