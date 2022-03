Nach erneuter Haftstrafe : USA und EU kritisieren Verurteilung Nawalnys als politisch motiviert

Washington/Brüssel Der Kremlegegner war zu neun weiteren Jahren Haft verurteilt worden. Die EU fordert erneut, Alexej Nawalny „sofortig und bedingungslos“ freizulassen. Das US-Außenministerium nennt die Entscheidung „verstörend“.

Nawalny war am Dienstag ist in einem weiteren umstrittenen Verfahren zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in einer Strafkolonie in Pokrow östlich von Moskau sprach den bereits inhaftierten Kreml-Kritiker der Veruntreuung sowie der Missachtung des Gerichts in einem früheren Verfahren schuldig. Er wird die Strafe laut Urteil in einer Strafkolonie mit verschärften Haftbedingungen absitzen müssen.