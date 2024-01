TV-Duell der US-Republikaner „Es wird keine Vergeltung geben, es wird Erfolg geben“

Während die beiden Konkurrenten am Mittwochabend (Ortszeit) im Bundesstaat Iowa zu einem vom Sender CNN übertragenen Duell aufeinandertrafen, trat Trump ebenfalls in Iowa bei einem eigenen Wahlkampftermin auf, der von Fox News ausgestrahlt wurde. Dort finden am 15. Januar die Vorwahlen des Bundesstaates statt. Die Kandidaten appellierten an die Wähler, sich an der Wahl zu beteiligen.