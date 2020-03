Vereinbarung mit Taliban : USA beginnen mit Truppenrückzug aus Afghanistan

Eine US-Flagge in einer afghanischen Militärstützpunkt. Foto: REUTERS/James Mackenzie

Washington Die USA haben trotz des innerafghanischen Chaos um die Präsidentschaft des Landes den mit den aufständischen Taliban vereinbarten Truppenrückzug begonnen. Das verlautete am Montag aus US-Regierungskreisen in Washington.

Geplant sei zunächst die Verringerung der Truppenstärke von 13.000 auf 8600 Soldaten. Der Rückzug begann am selben Tag, an dem sich in Afghanistan zwei Politiker als Präsidenten vereidigen ließen: Der bisherige Staatschef Aschraf Ghani, der nach offiziellem Ergebnis die Wahl im September gewann, und sein Rivale Abdullah Abdullah, der Ghanis Sieg bestreitet.