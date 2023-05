USA Trump legt nach Urteil zu sexuellem Übergriff Berufung ein

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat wie von seinem Anwalt angekündigt Berufung gegen seine Verurteilung wegen eines sexuellen Übergriffs auf die Autorin E. Jean Carroll und den in dem Zusammenhang verhängten Schadenersatz in Höhe von fünf Millionen Dollar eingelegt. Ein Geschworenengericht in New York hatte es am Dienstag als erwiesen angesehen, dass Trump die frühere „Elle“-Kolumnistin in den 1990er Jahren sexuell missbrauchte und sie im Oktober verleumdete.