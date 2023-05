Im US-Bundesstaat New Mexico Mindestens drei Tote bei Schusswaffenangriff

Bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat New Mexico sind am Montag mindestens drei Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen wurden verletzt, darunter zwei Polizisten, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Schütze, ein 18-Jähriger, wurde demnach am Tatort „gestellt und getötet“. Der Vorfall ereignete sich in der 50.000-Einwohner-Stadt Farmington, rund 320 Kilometer von der Hauptstadt des Bundesstaates, Santa Fe, entfernt.