Nach UNRWA Vorwürfen USA stoppen Gelder für palästinensische Flüchtlinge

Die US-Regierung hat vorübergehend ihre finanzielle Unterstützung der UN-Behörde für palästinensische Flüchtlinge ausgesetzt. Das US-Außenministerium teilte am Freitag zur Begründung mit, es sei „äußerst besorgt“ wegen Vorwürfen, einige Angestellte der Behörde UNRWA hätten sich an dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober beteiligt. Bis zu einer Überprüfung der Anschuldigungen würden weitere Zahlungen ausgesetzt.