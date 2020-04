„Spiegel“-Bericht : USA sollen Atomwaffen in Deutschland modernisiert haben

USA sollen Atomwaffen in Deutschland modernisiert haben

Berlin/Washington Die USA haben nach einem „Spiegel“-Bericht ihre in Deutschland stationierten Atomwaffen modernisiert. Die geheime Operation habe bereits im Herbst 2019 stattgefunden, berichtete das Magazin am Freitag.

Die US-Luftwaffe habe die rund 20 Atomwaffen

vom Typ B-61 vom Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz mit

einer militärischen Transportmaschine für zwei Tage in die USA geflogen. Dort sei neue Software für das Waffensystem aufgespielt worden. Die Bundesregierung sei erst kurz vorher von der US-Regierung in Kenntnis gesetzt worden und habe Kräfte der Bundeswehr für den Fall bereit gehalten, dass bei Transport oder Verladen etwas schief geht.