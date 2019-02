Kein Truppenabzug: Senat bricht mit Trumps Afghanistan- und Syrienpolitik

Washington Die USA ziehen ihre Soldaten vorerst doch nicht aus Afghanistan ab. Der Senat hat sich gegen einen Abzug ausgesprochen und damit auch gegen Präsident Donald Trump.

Scharfe Kritik an US-Truppenabzug aus Syrien

Nach Trumps Erklärung : Scharfe Kritik an US-Truppenabzug aus Syrien

So soll ein Arbeitstag von Donald Trump aussehen

Auswertung von US-Website : So soll ein Arbeitstag von Donald Trump aussehen

Trump hatte im Dezember via Twitter überraschend Pläne für ein Ende der US-Militärpräsenz in Syrien bekanntgegeben. Er begründete dies damit, dass der IS dort besiegt sei. Seine Geheimdienstchefs haben erst jüngst erklärt, die Terrormiliz sei weiterhin gefährlich. Zu Afghanistan hat Trump die Streitkräfte angewiesen, Pläne zu einem Rückzug von bis zur Hälfte der 14 000 US-Soldaten auszuarbeiten.