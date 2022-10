Gefährlicher als Russland : USA sehen China als größte militärische Bedrohung

Washington Russland könne auf lange Sicht trotz seiner Atomwaffen die Vereinigten Staaten nicht herausfordern, erklärt Verteidigungsminister Austin. Aktuell sei es aber wegen seiner Aggression eine „scharfe Bedrohung unserer Interessen und Werte“.

Die USA betrachten China als ihre größte Herausforderung trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. In der am Donnerstag in Washington vorgelegten neuen Verteidigungsstrategie erklärt das Pentagon, dass die Bedrohung durch China entscheidend dafür sei, wie die Streitkräfte ausgerüstet und für die Zukunft geformt werden.