Verringerung von „Eskalationsgefahr“ US-Verteidigungsminister und russischer Amtskollege telefonieren miteiander

Deutschland und die USA hatten am Mittwochabend am Rande des Nato-Gipfels verkündet, dass die US-Armee – nach mehr als 20 Jahren Pause – ab 2026 wieder Langstreckenwaffen in Deutschland stationieren will, zur besseren Abschreckung gegen Russland. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigte dies am Donnerstag als „sehr gute Entscheidung“, die „Teil der Abschreckung“ sei und den „Frieden sichert“. Der Kreml verurteilte die Vereinbarung als Schritt „in Richtung Kalter Krieg“.