Vorfall sorgt für Empörung : Trump-Regierung hat Abgeordnete ausgespäht

Washington Die US-Regierung hat sich in der Amtszeit des früheren Präsidenten Donald Trump heimlich Zugang zu Daten mehrerer demokratischer Abgeordneter beschafft. Welche Konsequenzen nun gefordert werden. Und was Apple damit zu tun hat.

In der Amtszeit des früheren Präsidenten Donald Trump hat sich die US-Regierung laut einem Bericht der „New York Times“ heimlich Zugang zu Daten mehrerer demokratischer Abgeordneter beschafft. Betroffen seien Parlamentarier aus dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses sowie Mitarbeiter und Familienangehörige gewesen, schrieb das Blatt unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Konkret ging es demnach um die Parlamentarier Adam Schiff und Eric Swalwell. Die interne Aufsicht im Justizministerium unter dem jetzigen Präsidenten Joe Biden kündigte am Freitag eine Untersuchung an.