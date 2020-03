Überraschung bei den US-Demokraten : Pete Buttigieg steigt aus dem Präsidentschaftsrennen aus

Washington Kurz vor den Vorwahlen am „Super Tuesday“ zieht der moderate Kandidat Pete Buttigieg nach Medienberichten seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten zurück.

Pete Buttigieg steigt aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten aus. Er unterrichte seine Mitarbeiter, teilten drei Personen aus Buttigiegs Umfeld mit. Buttigiegs Wahlkampfteam hat für Sonntagabend (Ortszeit) in South Bend im US-Staat Indiana eine Rede angekündigt.

Buttigieg war am Samstag in South Carolina nur auf den vierten Platz gekommen. Ex-Vizepräsident Joe Biden, der wie Buttigieg zum moderaten Flügel der Partei zählt, fuhr dort seinen ersten Sieg bei den bisher vier Vorwahlen der Demokraten ein. Vorne liegt bei den Vorwahlen und in landesweiten Umfragen Senator Bernie Sanders, der sich selber als einen „demokratischen Sozialisten“ bezeichnet.