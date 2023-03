Gemeinsame Militärübung mit Südkorea Nordkorea wirft USA „absichtliche“ Verschärfung der Spannungen vor

Nach der Übung am Montag teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit, der Einsatz der B-52 demonstriere die Fähigkeiten der Verbündeten zur Abschreckung nordkoreanischer Aggressionen. Die USA haben in diesem Jahr bereits mehrere Male Langstreckenbomber vom Typ B-1B auf die Halbinsel entsandt. Im vergangenen Monat hielten die USA und Südkorea in Washington eine Simulation ab, um ihre Reaktion auf nordkoreanische Nukleardrohungen zu schärfen.