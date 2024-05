Wahlkampf in den USA Nikki Haley will für früheren Rivalen Trump stimmen

Die ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley will bei der Wahl in den USA im November ihren ehemaligen Rivalen Donald Trump wählen. Präsident Joe Biden sei „eine Katastrophe“, sagte Haley am Mittwoch während einer Veranstaltung des Hudson Institute - einer führenden konservativen Denkfabrik - in Washington. „Daher werde ich für Trump stimmen“. Haley hatte sich im März aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner zurückgezogen.