Gespräche in Katar geplant : USA nehmen Verhandlungen mit Taliban wieder auf

Gespräche in Katar geplant

Die Taliban sind verantwortlich für einige Anschläge – so wie hier in Afghanistan. (Archivfoto). Foto: dpa/Rahmat Gul

Washington US-Präsident Donald Trump hatte die Verhandlungen mit den radikalislamischen Taliban für „tot“ erklärt – jetzt sollen sie doch wieder aufgenommen werden. Ein US-Unterhändler soll zu Gesprächen nach Katar reisen.

Die USA werden nach eigenen Angaben die unterbrochenen Verhandlungen mit den radikalislamischen Taliban in Kürze wieder aufnehmen. Das US-Außenministerium erklärte am Mittwoch, US-Unterhändler Zalmay Khalilzad werde zu neuen Gesprächen mit den Taliban nach Katar reisen. Dabei solle es um "inner-afghanischen Verhandlungen" und eine "friedliche Beilegung des Krieges" in dem Land gehen.