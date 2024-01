Wahlen in Venezuela USA nehmen Sanktionslockerungen für Venezuela teils zurück

Die USA haben einige Lockerungen ihrer Sanktionen gegen Venezuela zum Teil wieder zurückgenommen. Unternehmen hätten bis zum 13. Februar Zeit, ihre Geschäfte mit dem staatlichen venezolanischen Bergbaukonzern Minerven zurückzufahren, ordnete das Finanzministerium in Washington am Montag an. Damit reagierte es auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Venezuelas, die Präsidentschaftskandidatur von Oppositionsführerin María Corina Machado zu blockieren.