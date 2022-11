42-Jähriger vor Gericht : Mutmaßlicher Pelosi-Angreifer plädiert auf nicht schuldig

Washington/San Francisco Die Staatsanwaltschaft konfrontiert den mutmaßlichen Angreifer auf den Ehemann von Nancy Pelosi vor Gericht mit den Vorwürfen. Der 42-Jährige bekennt sich nicht schuldig. Einzelne Republikaner heizen mit dem Vorfall den Wahlkampf in den USA an.

Nach dem Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist der mutmaßliche Täter erstmals vor Gericht erschienen. Sein Anwalt plädierte während der kurzen Anhörung in San Francisco auf nicht schuldig, berichteten US-Medien aus dem Gerichtssaal.

Wenige Tage vor den Parlamentswahlen in den USA war Paul Pelosi im Wohnhaus des Paars in San Francisco angegriffen und schwer verletzt worden. Mitten im aggressiv geführten Wahlkampf war der Täter dort in der Nacht zum Freitag eingebrochen, hatte nach Nancy Pelosi, der demokratischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, verlangt und deren 82 Jahre alten Mann brutal attackiert.