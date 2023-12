Kritik an Gaza-Politik Muslime in USA wollen Biden nicht mehr wählen

Bidens fehlende Bereitschaft, sich für einen längeren Waffenstillstand auszusprechen, habe dessen Verhältnis zur amerikanisch-muslimischen Gemeinde dauerhaft beschädigt, sagte der Muslim Jaylani Hussein aus Minneapolis, der die Konferenz mitorganisierte. „Familien und Kinder werden mit unseren Steuergeldern ausgelöscht. Was wir heute erleben ist eine Tragödie nach der anderen“, sagte Hussein. Was für zusätzlichen Ärger in der Gemeinde gesorgt habe, sei „die Tatsache, dass die meisten von uns sogar für Präsident Biden gestimmt haben“.