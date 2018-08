USA müssen „Dreamer“-Programm wieder einsetzen

Washington Erneuter Dämpfer für die US-Regierung: Ein US-Bundesgericht hat angewiesen an, den Abschiebeschutz für junge Menschen im Rahmen des Daca-Programms wieder einzuführen.

Im Streit um ein Schutzprogramm für illegal als Kinder in die USA gekommene junge Erwachsene muss die US-Regierung einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Bundesrichter John Bates in Washington bestätigte am Freitag (Ortszeit) sein vorheriges Urteil, laut dem die US-Regierung das Programm wieder aufnehmen muss. Er gab ihr 20 Tage Zeit für die Entscheidung, gegebenenfalls Berufung einzulegen und das Programm währenddessen auf Eis zu legen.