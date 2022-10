625 Millionen Dollar Hilfe : USA liefern weitere Himars-Raketenwerfer an die Ukraine

USA liefern weitere Himars-Raketenwerfer an die Ukraine

Das Raketenwerfersystem High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) während der Militärübung "Namejs 2022" in Skede, Lettland. Foto: AFP/GINTS IVUSKANS

Washington Die USA haben der Ukraine erneut militärische Hilfe im Millionenbereich zugesagt. Zur kommenden Lieferung werden auch mehrere Raketenwerfersysteme vom Typ Himars zählen. Warum diese für die Ukraine so wichtig sind.

Die USA haben der Ukraine weitere Militärhilfen in Höhe von 625 Millionen Dollar (638 Millionen Euro) zugesagt. US-Präsident Joe Biden sagte dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj nach Angaben des Weißen Hauses am Dienstag in einem Telefonat, die USA würden unter anderem weitere Raketenwerfersysteme vom Typ Himars, Artilleriesysteme, Munition und Panzerfahrzeuge liefern.