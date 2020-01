Irakische Regierung fordert Abzugsplan der Soldaten : USA lehnen Truppenabzug aus dem Irak ab

Diese US-Soldaten flogen erst Anfang des Jahres in den Irak. Die USA sei nicht bereit, die Truppen aus dem Land abzuziehen. Foto: dpa/Melissa Sue Gerrits

Bagdad Das irakische Parlament will die US-Truppen nicht länger im Land sehen. Bagdad hat Washington aufgefordert, einen Plan zum Abzug seiner Soldaten zu liefern. Das US-Außenministerium antwortet eindeutig.

Der irakische Regierungschef Adel Abdel Mahdi hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, einen Abzugsplan für ihre Soldaten auszuarbeiten. Er habe US-Außenminister Mike Pompeo gebeten, „Vertreter in den Irak zu entsenden, um einen Mechanismus für eine Umsetzung der Resolution des Parlaments bezüglich des Abzugs ausländischer Truppen aus dem Irak umzusetzen“, teilte Mahdis Büro am Freitag mit. Das US-Außenministerium lehnte das ab: Ein Abzug werde nicht diskutiert, denn die Soldaten seien entscheidend im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat.

Im Weißen Haus deutete Pompeo am Freitag den Verbleib der Truppen an, auch um dem Irak weiter bei der Ausbildung seiner Sicherheitskräfte zu helfen. Gerne könne man aber mit den Irakern weiter diskutieren, wie die richtige Struktur der Truppen auszusehen habe, sagte Amerikas Chefdiplomat. Die Mission gegen den IS werde fortgesetzt – aber da sich die Zeiten änderten, würden möglicherweise die Ressourcen für die Mission verkleinert. Im Außenministerium arbeite ein Team der Nato daran, die Lastenverteilung im Nahen Osten richtigzustellen.