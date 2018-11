USA Kongresswahlen: Toter Bordellbesitzer erringt Parlamentssitz in US-Bundesstaat

Washington In Nevada ist ein Toter in das Parlament des US-Bundesstaats gewählt worden. Der Republikaner Dennis Hof setzte sich im Wahlbezirk 36 mit deutlicher Mehrheit gegen die demokratische Kontrahentin durch.

Nach Angaben der Wahlseite des sogenannten Silver State setzte sich der Republikaner Dennis Hof im Wahlbezirk 36 mit deutlicher Mehrheit gegen die demokratische Kontrahentin durch. Der 72-jährige Bordellbesitzer war allerdings Mitte Oktober nach seiner Geburtstagsfeier tot in seinem Etablissement "Love Ranch Vegas" in Crystal nahe Pahrump nordwestlich von Las Vegas gefunden worden, wie das "Review-Journal" berichtete.

Im Wahlkampf zuvor hatte der selbst ernannte "Trump von Pahrump" Steuer-Erlasse und den Schutz des Waffenrechts gefordert, wie das US-Magazin "The New Yorker" über Hof Anfang November schrieb. Den Medienberichten zufolge hatten zwei frühere Angestellte Hof wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung angezeigt.