Corona-Hilfen : US-Kongress bewilligt milliardenschweres Corona-Hilfspaket

Nach der Unterschrift des US-Senats kann das milliardenschwere Corona-Hilfspaket in den USA bald auf deg gebracht werden. Foto: dpa/Jose Luis Magana

Der US-Kongress hat ein neues Corona-Hilfspaket im Umfang von fast 900 Milliarden Dollar angenommen. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte in der Nacht zum Dienstag auch der Senat der USA für die dringend benötigten Hilfen im Kampf gegen die Corona-Pandemie, der in den USA mehr Menschen zum Opfer gefallen sind als in jedem anderen Land der Welt.