20. Jahrestag der Terroranschläge : US-Truppen sollen bis 11. September aus Afghanistan abgezogen werden

US-Soldaten in Afghanistan (Archivfoto). Foto: AP/Rahmat Gul

US-Präsident Joe Biden will einem Medienbericht zufolge alle Truppen aus Afghanistan bis zum 11. September abziehen – dem 20. Jahrestag der Anschläge von New York und Washington.

Die „Washington Post“ berichtete am Dienstag, eine entsprechende Ankündigung Bidens werde an diesem Mittwoch erwartet. Damit blieben US-Soldaten noch mehrere Monate über den mit den Taliban vereinbarten Abzugstermin zum 1. Mai in Afghanistan.