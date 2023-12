US-Präsident vor schwerem Wahljahr Joe Biden wegen Flüchtlingskrise unter Druck

Täglich strömen tausende Migranten vom Rio Grande in Texas bis San Diego in Kalifornien über die nur schwer zu sichernde Grenze in die USA. Zunehmend auch in entlegenen Regionen von Arizona, die weit von jeder Stadt oder Grenzübergang entfernt sind. Allein am vergangenen Wochenende kamen mehr als 35.000 Menschen. Im November waren es fast eine Viertelmillion und im zurückliegenden Haushaltsjahr mehr als zwei Millionen.