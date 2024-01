US-Präsidentschaftswahlkampf Abwesender Biden triumphiert bei Demokraten-Vorwahl in New Hampshire

Statt in New Hampshire hielt sich der US-Präsident am gleichen Tag im Staat Virginia auf, wo er mit Vize Kamala Harris für das Recht auf Abtreibung warb und Ex-Präsident Donald Trump scharf attackierte. Trump sei am meisten dafür verantwortlich, dass diese Freiheit in Amerika entzogen werde, sagte Biden auf einer Kundgebung in Manassas. Damit verwies er auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Sommer 2022, das Verfassungsrecht auf Schwangerschaftsabbrüche zu kippen und so den Weg für Verschärfungen in weiten Teilen der Vereinigten Staaten zu ebnen. Ermöglicht wurde die Entscheidung von den drei konservativen Mitgliedern des Supreme Courts, die von Trump berufen worden waren.