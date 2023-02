Rede zur Lage der Nation Joe Biden mahnt Republikaner zur Zusammenarbeit

In seinem Appell an die Republikaner verwies Biden auf Fortschritte, die in seinen ersten zwei Amtsjahren auf eine parteiübergreifende Zusammenarbeit zurückgegangen seien. Dazu gehörten Initiativen für den Ausbau der Infrastruktur in den US-Staaten und die Förderung der Hightech-Industrie. Seine Regierung bemühe sich auch um eine Stärkung der heimischen Industrie und wolle den Fokus auf „Made in America“ legen. „Es gibt keinen Grund, warum wir im neuen Kongress nicht zusammenarbeiten können“, sagte Biden. „Die Leute haben uns eine klare Botschaft gesandt. Kämpfen um das Kampfes willen, Macht um der Macht willen, Konflikt um des Konflikts willen, führt uns nirgendwo hin.“