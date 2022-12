Ehe für Alle Biden unterzeichnet Gesetz zum Schutz der gleichgeschlechtlichen Ehe

US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag (Ortszeit) in Washington ein Gesetz zum Schutz der gleichgeschlechtlichen Ehe unterzeichnet. Bundesstaaten müssen demnach in anderen Staaten geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen. Bei der Wahl eines Ehepartners komme es darauf an, wen man liebt, sagte Biden. Das müsse jeder entscheiden dürfen, „ohne Einmischung der Regierung“.