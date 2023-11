Dramatischer Anstieg der Infektionszahlen Detektiv-Arbeit an der Gesundheitsfront

Los Angeles gehört zu den Hotspots der Syphilis-Krise in den USA, steht aber auch für eine nationale Entwicklung. Die US-Gesundheitsbehörde CDC in Atlanta schlug gerade Alarm mit einer Statistik zur Syphilis bei Säuglingen, die zeigt, dass „Born in the USA“ sehr viel riskanter ist als in anderen Teilen der industrialisierten Welt geboren zu werden. Demnach hat sich die Zahl der Babys mit angeborener Syphilis seit 2012 von 335 auf 3.761 um mehr als verzehnfacht. Damit einher gingen 231 Totgeburten and 51 Babys, die den ersten Geburtstag nicht erlebten.