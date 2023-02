US-Regierung über mysteriöse Flugobjekte „Es gibt keinen Hinweis auf Aliens“

Bis die Herkunft und Mission der drei abgeschossenen Flugobjekte geklärt ist, dürfte noch einige Zeit vergehen. Pentagonchef Lloyd Austin sagte in Brüssel, dass die Trümmerteile noch nicht geborgen worden seien. Die Wetterlage in Alaska beeinträchtige einen Einsatz. Und das Objekt über Kanada sei in einer äußerst abgelegenen Gegend abgeschossen worden, was die Bergung ebenfalls verzögere, erklärte Austin, der in Brüssel am heutigen Dienstag an einem Treffen der Verteidigungsminister der Nato-Staaten teilnehmen wollte.