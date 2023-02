Untersuchung gegen Trump Ex-US-Vizepräsident Pence will sich Vorladung widersetzen

Donald Trumps einstiger Vize Mike Pence will nicht im Verfahren gegen Trump aussagen. Notfalls werde er bis vor den Obersten Gerichtshof ziehen, um nicht vor einer Grand Jury aussagen zu müssen, kündigte Pence am Mittwoch (Ortszeit) vor Reportern im Staat Iowa an, wo 2024 die erste parteiinterne Abstimmung in dem Nominierungsrennen für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner stattfindet. Pence erwägt einen Anlauf aufs Weiße Haus.