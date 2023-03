Verwirrung um Einwanderungspolitik US-Regierung erwägt offenbar kurzzeitige Inhaftierung von Migrantenfamilien

Im Mai soll in den USA eine Asylbeschränkung aus der Frühphase der Corona-Pandemie wegfallen. Dies dürfte mit einem erhöhten Andrang an der Südgrenze der USA einhergehen, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen. Daher werde im Heimatschutzministerium aktuell geprüft, wie mit dem erwarteten Anstieg der Migrantenzahlen umzugehen sei. Unter anderem erwäge das Weiße Haus eine kurzzeitige Inhaftierung von illegal eingereisten Migrantenfamilien. Dies sei nur eine von mehreren Ideen, entschieden sei noch nichts, betonten die Gewährspersonen.