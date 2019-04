Druck wächst : USA erlassen Restriktionen für Reisen und Geldtransfers nach Kuba

Ein Oldtimer in Havanna. Foto: dpa/Ramon Espinosa

Miami Die vom früheren Präsidenten Barack Obama eingeführten Lockerungen in Bezug auf Kuba macht die jetzige Regierung wieder rückgängig. Sie führt Restriktionen für Reisen und Geldtransfers ein.

Die USA erlassen neue Restriktionen für Reisen und Geldtransfers nach Kuba. Das teilte der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, am Mittwoch mit. Vom früheren Präsidenten Barack Obama eingeführte Lockerungen werden damit großteils gemacht.

Die neue Maßnahmen würden dazu beitragen, US-Dollars "vom kubanischen Regime wegzulenken", sagte Bolton in einer Rede in Miami.

Wenige Stunden zuvor hatte US-Außenminister Mike Pompeo angekündigt, dass seine Regierung künftig Klagen vor US-Gerichten gegen ausländische Unternehmen zulassen will, die in Kuba tätig sind. Die Regierung von Präsident Donald Trump setzt sich damit über scharfe Warnungen aus der EU hinweg. Europäische Firmen sind in dem Karibikstaat erheblich engagiert.