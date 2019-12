Nach Luftschlägen : USA drohen Schiiten-Milizen mit neuen Angriffen

Mike Pompeo (l), Außenminister der USA, übergibt das Mikophon an Mark T. Esper, Verteidigungsminister der USA, während einer Presseerklärung zu den Luftangriffen auf schiitische Milizen im Irak und in Syrien. Foto: dpa/Evan Vucci

Palm Beach/Bagdad Nach US-Luftschlägen auf schiitische Milizen im Irak und in Syrien haben die USA den Gruppen mit weiteren Angriffen gedroht. Das Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, Kampfflugzeuge vom Typ F-15 hätten drei Ziele im westlichen Irak und zwei weitere im Osten Syriens angegriffen.

Die Streitkräfte würden falls notwendig zusätzliche Schritte unternehmen, um weiteres feindseliges Handeln der vom Iran unterstützten Milizen zu unterbinden, sagte Verteidigungsminister Mark Esper am Sonntagabend (Ortszeit) im US-Bundesstaat Florida mitreisenden Journalisten zufolge.

Präsident Donald Trump sei über die Luftangriffe der vergangenen Tage gegen die sogenannten Hisbollah-Brigaden unterrichtet worden. Zudem seien „andere zur Verfügung stehende Optionen“ besprochen worden, sagte Esper weiter. Neben Esper hatten auch Außenminister Mike Pompeo und Generalstabschef Mark Milley den Präsidenten an seinem Urlaubsort in Florida über die Luftschläge informiert - was die Bedeutung der jüngsten Angriffe unterstreicht.