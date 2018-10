USA: Donald Trump will Abrüstungsvertrag mit Russland kündigen

Donald Trump am Samstag bei einer Rede in Elko, Nevada. Foto: REUTERS/JONATHAN ERNST

Washington Die USA stehen nach Worten von Präsident Donald Trump vor dem Rückzug aus dem mit Russland geschlossenen Vertrag zur Abschaffung von atomwaffenfähigen Mittelstreckenraketen. Dies dürfte die Beziehungen weiter belasten.

Moskau halte sich nicht an das Abkommen, "also werden wir das Abkommen beenden", sagte Trump am Samstag zu Journalisten in Elko im Bundesstaat Nevada. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, die USA träumten von der alleinigen Weltherrschaft.