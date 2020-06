Kritik an US-Präsident : Trump ordnet Polizeireform an – Rassismus wird nicht erwähnt

Trump ordnet Polizeireform an – Rassismus wird nicht erwähnt

Kritik an US-Präsident

Washington Donald Trump hat einen Erlass zur Polizeiarbeit unterzeichnet. Er soll helfen, die Methoden der Polizei in den USA zu verbessern. Auf die Debatte über Rassismus oder den Tod von Schwarzen in Polizeigewalt geht der US-Präsident jedoch nicht ein.

US-Präsident Donald Trump hat nach wochenlangen Protesten einen Erlass zur Polizeiarbeit unterzeichnet. Danach soll es eine Datei geben, in der Beschwerden über Polizisten wegen übermäßigem Gewalteinsatz verzeichnet werden. Polizeibehörden sollen finanzielle Anreize erhalten für den Einsatz erfolgreicher Methoden und für Programme mit Sozialarbeitern bei Polizeieinsätzen. Ein Würgegriff soll Polizisten nur noch bei Lebensgefahr gestattet sein. Viele Polizeiämter haben ihn ohnehin schon weitgehend verboten.

„Kriminalität zu reduzieren und Standards zu heben, sind keine gegensätzlichen Ziele“, sagte Trump bei der Unterzeichnung am Dienstag. Die große Mehrheit der Polizisten seien selbstlose Diener der Öffentlichkeit und setzten seine Politik von Recht und Ordnung um. Zudem äußerte er sein Mitgefühl mit Hinterbliebenen. „Ich will, dass Sie wissen, dass alle Amerikaner an Ihrer Seite trauern“, sagte Trump.