Vor erster Republikaner-Vorwahl Trump liegt in Umfrage deutlich vor DeSantis

Die Meinungsforscherin aus Iowa, J. Ann Selzer, warte davor zu glauben, das Rennen sei für Trump schon entschieden. Es könne enger werden, als es zunächst scheint, sagte sie. Nach der Umfrage haben zwar 52 Prozent der Befragten in Iowa einen Favoriten, schließen aber nicht aus, sich doch noch für einen anderen Kandidaten zu entscheiden. Für 40 Prozent der wahrscheinlichen Teilnehmer an den Vorwahlen der Republikaner in Iowa steht jedoch fest, für wen sie stimmen werden.