Kommentar zur Störaktion in Ukraine-Saga : Donald Trump ist der Anführer des Aufstands

Kommentar zur Störaktion in Ukraine-Saga

Gut zwei Dutzend republikanische US-Abgeordnete haben mit lautstarkem Protest die Anhörung einer hochrangigen Mitarbeiterin des Verteidigungsministeriums in der Ukraine-Affäre gestört.

Washington Republikanische Politiker stören eine Befragung im Geheimdienstausschuss, die den Präsidenten gefährdenden könnte. Trump inszeniert sich dabei einmal mehr als Anführer eines Aufstands gegen die Eliten.

Trumps Freunden gehen die Argumente aus. In der Sache haben sie wenig zu entgegnen, nachdem ein US-Diplomat in Kiew dokumentierte, was der Präsident stets bestritt: dass Trump von der Ukraine nicht nur die Aufnahme von Ermittlungen gegen Joe Biden verlangte, sondern auch die Freigabe auf Eis gelegter Militärhilfe davon abhängig machte.