USA: Donald Trump feuert US-Justizminister Jeff Sessions

Washington US-Präsident Donald Trump hat Justizminister Jeff Sessions entlassen. Trump hatte Sessions in der Vergangenheit bereits mehrfach öffentlich attackiert.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben von Sessions an Trump hieß es, er habe seinen Rücktritt auf Bitte des Präsidenten eingereicht. Trump kündigte über den Kurznachrichtendienst Twitter an, dass die Amtsgeschäfte zunächst von Sessions Stabschef Matthew G. Whitaker übernommen würden. Ein Nachfolger des Justizministers werde zu einem späteren Zeitpunkt nominiert.