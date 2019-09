Hardliner muss gehen : Donald Trump entlässt Sicherheitsberater John Bolton

Washington Wieder feuert der US-Präsident einen wichtigen Mitarbeiter. Diesmal hat es den Sicherheitsberater John Bolton getroffen.

Er und andere in der Regierung seien bei vielen von Boltons Vorschlägen völlig anderer Meinung gewesen, deshalb habe er ihn um seinen Rücktritt gebeten, schrieb Trump am Dienstag zur Begründung auf Twitter. Diesen habe Bolton dann am Dienstagmorgen eingereicht.