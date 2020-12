„Sehe euch in vier Jahren“ : Trump deutet bei Weihnachtsparty neue Kandidatur 2024 an

Washington Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat bei einer Weihnachtsparty im Weißen Haus eine erneute Kandidatur für das Jahr 2024 angedeutet.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany , wies Kritik an solchen Veranstaltungen in Corona-Zeiten zurück. Die Gästeliste sei viel kürzer gewesen als in den Vorjahren und man unterstütze es, wenn die Gäste Abstand halten.

Zur Unterstützung von zwei republikanischen Kandidaten für den US-Senat will Trump eine Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Georgia abhalten. Der Präsident kündigte am Mittwoch auf Twitter „eine große Trump-Kundgebung“ für David Purdue und Kelly Loeffler an. Die Veranstaltung soll am Samstag (Ortszeit/Sonntag 1 Uhr MEZ) in Valdosta im äußersten Süden des Bundesstaates stattfinden, wie Trumps Wahlkampfteam später konkretisierte. Purdue und Loeffler sollen auch dabei sein. Sie ziehen am 5. Januar in eine Stichwahl gegen ihre demokratischen Herausforderer. Die Wahl ist von herausragender Bedeutung, weil sie über die Mehrheitsverhältnisse im mächtigen US-Senat entscheidet. Trump ist seit der Wahl nur noch selten öffentlich aufgetreten. Die Kundgebung in Georgia ist seine erste Kundgebung seit seiner Niederlage.