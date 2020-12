„Account wurde gehackt“ : Chinesische Botschaft retweetet Trumps Wahlbetrug-Vorwurf

Washington Über den Twitter-Account der chinesischen Botschaft in den USA wurde eine umstrittene Nachricht von US-Präsident Donald Trump retweetet. Nach Darstellung der Regierung in Peking ist der Account gehackt worden.

Wie so oft in den vergangenen Wochen hatte Trump am Mittwoch ohne jeden Beweis behauptet, dass die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl im November betrogen hätten.